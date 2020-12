CAGLIARI – Non c’è tempo di riposare per il Cagliari, tornato nella notte dalla trasferta di Parma. Ad Assemini i rossoblù hanno già cominciato a preparare la gara di domenica, penultima del 2020, contro l’Udinese: i calciatori più impiegati ieri in gara hanno svolto un lavoro di scarico, per gli altri la seduta è iniziata con degli esercizi di attivazione, a seguire blocchi di lavoro metabolico e soluzioni

Advertisements

per andare al tiro in porta con cross e combinazioni. Ancora lavoro differenziato per Zito, terapie per Alessandro. Domani, venerdì, i sardi sosterranno un allenamento pomeridiano.