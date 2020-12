TORINO – “Abbiamo molta stima, fiducia e apprezzamento in Andrea Belotti: l’obiettivo è quello di tenerlo. Ora parleremo di prolungamento, questa è la nostra idea e ci stiamo lavorando con Vagnati“: così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni del ‘La politica nel Pallone’ su Rai GR Parlamento. Il contratto dell’attaccante granata scade nel 2022. “ Sicuramente aver subito qualche rimonta una dopo l’altra ha dato un po’ di preoccupazione: Advertisements “: il presidente del Torino, Urbano Cairo, analizza il momento della formazione di Marco Giampaolo. “Ora sembra di vedere tutto nero, è proprio adesso che bisogna metterci qualcosa in più per far tornare le cose positive – ha continuato il patron granata – e ho fiducia che la situazione possa migliorare: non ho mai pensato di esonerare il mister, credo moltissimo in lui e nel suo lavoro“.