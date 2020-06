Ancora in gol l’ex milanista Andrè Silva BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – In un match valido come recupero della 24a giornata della Bundesliga, l’Eintracht Francoforte ha vinto 3-0 sul campo del Werder Brema. E’ l’ex milanista Andrè Silva, al terzo gol in quattro gare, a portare in vantaggio la squadra ospite al 61′, poi nel finale arriva il raddoppio e il tris grazie ad una doppietta di Ilsanker. Secondo successo di fila per l’Eintracht che rimane nella parte centrale della classifica, mentre il Werder trova la sconfitta dopo tre gare in cui aveva racimolato 7 punti rilanciandosi in chiave salvezza: la squadra di Brema rimane al penultimo posto della graduatoria.RECUPERO 24^ GIORNATA Werder Brema – Eintracht Francoforte 0-3 CLASSIFICA: Bayern Monaco 67 punti; Borussia Dtm 60; Lipsia 58; Borussia Moenchengladbach, Bayer Leverkusen 56; Wolfsburg, Hoffenheim 42; Hertha Berlino, Friburgo 38; Schalke 37; Eintracht 35; Colonia 34; Union Berlino, Augsburg 31; Mainz 28; Fortuna Dusseldorf 27; Werder Brema 25; Paderborn 19. (ITALPRESS). gm/red 03-Giu-20 22:30