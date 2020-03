La notizia e’ stata smentita da una fionta vicina al gruppo Pastana ROMA (ITALPRESS) – Gli hotel di Cristiano Ronaldo non saranno utilizzati come ospedali per l’emergenza coronavirus. Come riporta il quotidiano portoghese “O Observador”, la notizia circolata ieri sul web e ripresa anche da alcune testate giornalistiche e’ stata smentita da una fonte vicina al Gruppo Pestana, l’azienda che gestisce gli hotel del calciatore della Juventus, e anche da una fonte vicina allo stesso Ronaldo. Nata da un post pubblicato su Instagram da Edgar Caires, ex marito di una delle sorelle del fuoriclasse portoghese, la fake news riportava anche il presunto impegno economico dello stesso calciatore per pagare i medici. Nulla di vero, mentre Ronaldo resta in quarantena sull’isola di Madeira dopo che il compagno di squadra, Daniele Rugani, e’ stato trovato positivo al coronavirus. (ITALPRESS). spf/gm/red 15-Mar-20 17:07