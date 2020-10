MILANO – E’ andata alla Juventus campione d’Italia in carica la prima, storica, sfida della Serie A femminile ospitata dallo stadio Meazza: le bianconere hanno battuto 0-1 il Milan nel posticipo della quarta giornata. Davanti a mille spettatori, è giunta al 12′ del primo tempo la rete che ha deciso l’incontro. Cristiana Girelli ha trasformato il rigore concesso per l’atterramento in area di Cernoia. Palla indirizzata nell’angolino in basso a destra e portiere spiazzato. Per lei è il quinto gol dall’inizio del campionato. Grazie a questo successo la Juventus è l’unica squadra a punteggio pieno e guida la classifica con 12 punti. Nel prossimo turno l’aspetta la Fiorentina, mentre il Milan affronterà l’Empoli.

Fonte www.repubblica.it

