La stagione 2020-2021 della Serie A è ormai dietro l’angolo. Il calcio d’inizio avverrà nel fine settimana di sabato 19 e domenica 20 settembre. Ad aprire ufficialmente le danze della stagione sarà tuttavia la Nazionale italiana del ct Roberto Mancini, impegnata nella UEFA Nation League, prima contro la Bosnia Erzegovina (4 settembre) e poi nei Paesi Bassi contro l’Olanda (9 settembre). Tra Azzurri e campionato le prime amichevoli dei club. Nonostante il poco tempo a disposizione, questi test restano fondamentali per capire lo stato di forma delle squadre e l’inserimento dei nuovi calciatori arrivati in sede di calcio mercato. La situazione è molto fluida: mai come quest’anno la programmazione sarà compressa nel giro di poche settimane, con impegni molto ravvicinati.

Di sfide certe tra team di serie A per ora non ce ne sono: Sampdoria e Spezia ragionano su un possibile match il 12 settembre. Inoltre, con l’ultima stagione finita praticamente ad agosto, diverse squadre come Juventus, Inter e Atalanta non hanno ancora comunicato il loro programma.

Un modo per districarsi tra i mille impegni calcistici estivi è cercare la pagina confronto quote di stasera su Oddschecker che mostra sempre i prossimi match in programmazione. Tra i match già annunciati tre riguardano il Milan. I rossoneri di Pioli, freschi del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e dell’ormai imminente arrivo del gioiellino del Brescia Sandro Tonali, hanno già incontrato il Novara e si troveranno impegnati in una vera e propria sfida da amarcord il 5 settembre con il Monza. Team fresco di promozione in serie B e guidato da una coppia che ancora oggi fa sognare i tifosi del Diavolo: quella composta da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Infine il 9 settembre l’amichevole con un altro grande fan rossonero, Renzo Rosso, patron del Lanerossi Vicenza.

Il Napoli di Gattuso ha già incrociato gli scarpini in un triangolare contro L’Aquila e Castel di Sangro, mentre il 4 settembre incontrerà il Teramo. Partite già nelle gambe anche per la Lazio del confermatissimo Simone Inzaghi, che quest’anno incontrerà, da panchina a panchina, il fratello Pippo, alla guida del neopromosso Benevento. Per ora, le Aquile bianco celesti sfideranno il 4 settembre il Vicenza. Restando nella Capitale, saltato il match tra squadre di serie A contro il Benevento, i giallorossi di Fonseca si rifaranno il 9 settembre con un derby laziale contro il Frosinone.

Infine, il Torino del nuovo allenatore Giampaolo che resterà in zona Nord Ovest. I granata dopo avere già sfidato il Novara e il Pro Patria, il 5 settembre incontreranno la Pro Vercelli.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram