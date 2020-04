“Firenze per me rappresenta la mia casa” ROMA (ITALPRESS) – “Se mi vedo leader in una Fiorentina del futuro? Questa domanda bisognerebbe rivolgerla a Commisso, a Barone e a Prade’. Quello che posso dire e’ che per quest’anno dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi, siamo in una zona di classifica che non rispecchia le nostre caratteristiche, dobbiamo salvarci e magari trovarci a lottare per qualcosa di piu’ grande. Poi per il futuro vedremo”. Lo ha dichiarato Federico Chiesa parlando del suo futuro e della possibilita’ di vestire la maglia viola anche per il prossimo anno. “Il mio sogno e’ sempre stato quello di giocare al Franchi davanti ai tifosi viola – ha proseguito il giocatore della Nazionale – Volevo solo esordire con la maglia della Fiorentina perche’ per me Firenze rappresenta la mia casa e giocare davanti alla Fiesole e’ fantastico”. Nella crescita di Chiesa hanno giocato un ruolo importante sia il papa’ Enrico, ex goleador, che la mamma: “Sono due figure importantissime – ha sottolineato l’attaccante della Fiorentina – Mia mamma e’ sempre stata molto severa e voleva che avessi voti alti a scuola nonostante rincorressi il sogno di giocare in Serie A”. Il campionato adesso e’ fermo per l’emergenza sanitaria, ma comunque Chiesa, insieme ai compagni, prova a tenersi in forma: “Ogni giorno ci chiamano e ci mandano esercizi personalizzati. Questa situazione non se l’aspettava nessuno. Siamo contenti che le persone del club che hanno contratto questa malattia l’abbiano sconfitta, ma la nostra battaglia continua giorno dopo giorno: noi calciatori dobbiamo rimanere a casa. Faccio i complimenti a chi sta mettendo a rischio la propria vita per cercare di salvare l’Italia, l’Europa e il Mondo. A loro va tutta la nostra gratitudine”, ha concluso Chiesa. (ITALPRESS). gm/red 06-Apr-20 20:32