Era prevista per lunedi’ 23 marzo LECCE (ITALPRESS) – “L’U.S. Lecce comunica che, vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria, la ripresa degli allenamenti, fissata per lunedi’ 23 marzo, e’ stata posticipata a data da destinarsi”. E’ quanto si legge in una nota della societa’ salentina. “La condizione fisica e lo stato di salute dei calciatori continueranno ad essere monitorate giornalmente, a distanza, dallo staff tecnico e da quello medico”. (ITALPRESS). gm/com 21-Mar-20 18:12