Il ministro e’ intervenuto a Speciale Tg3 ROMA (ITALPRESS) – “L’idea di un tagli agli stipendi dei calciatori vista l’emergenza? Sono perfettamente d’accordo. Questo tema non solo non deve essere un tabu’, ma quando supereremo l’emergenza sanitaria non dovra’ proprio essere nella lista dei problemi. Le priorita’ di questo Paese saranno tante, ci saranno tanti temi da affrontare e dovremo mettere in discussione tante cose sull’occupazione, sull’industria, sui lavoratori autonomi. Inviterei tutti, anche il mondo del calcio, ad avere contezza della situazione”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora parlando dell’idea di un taglio agli stipendi dei calciatori vista l’emergenza coronavirus. “Non diamo per certa la data del 3 maggio per la ripresa del calcio italiano – ha aggiunto Spadafora parlando al Tg3 sull’ipotesi che la Serie A possa riprendere a inizio maggio – E’ una data possibile ma non la darei per certa ed e’ difficile pensare che possa avvenire a porte aperte. Lo vedremo nelle prossime settimane. Al momento e’ piu’ un auspicio che una certezza, del resto il mondo del calcio ha capito tardi che doveva fermarsi: ora bisogna evitare di ripetere la non curanza che la Lega di Serie A ha gia’ abbondantemente mostrato. Vediamo come evolve la situazione sanitaria”. (ITALPRESS). spf/gm/red 18-Mar-20 22:17