“C’è anche un pizzico d’Abruzzo nella vittoria del Napoli. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha reso vincente anche la nostra regione grazie alla proficua collaborazione avviata con il Napoli calcio e ad una mirata attività di promozione del nostro territorio che sta dando un eccellente ritorno economico, come ribadito anche dalla Corte dei Conti. Una scelta di successo, da campioni d’Italia. Il presidente Aurelio De Laurentiis, non a caso, ha avuto ragione nel sottolineare – così testualmente – che ‘questa regione è una grande scoperta, qui da voi c’è tanta qualità’. Auguri di cuore ai nuovi campioni d’Italia e a tutti gli appassionati, li aspettiamo come ogni anno in terra d’Abruzzo per festeggiarli”. Lo afferma il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.