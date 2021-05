Casa dolce casa, per una volta nella stagione del Milan è così. Dopo la sofferta vittoria con il Genoa e il lungo digiuno precedente ecco un successo pieno che riporta il sorriso sulla faccia di Pioli. Due a zero al Benevento di Pippo Inzaghi, che deve cercare di restare a galla in un momento difficilissimo. Nel Milan torna Zlatan Ibrahimovic e Calhanoglu è subito più lucido. Rafael Leao restituito al suo ruolo di attaccante esterno lotta e sbaglia ma soprattutto, e questa è la grande novità, lotta. E Zlatan è sempre Zlatan: giocate sofisticate spesso non capite dai compagni, ma novanta minuti di sudditanza dei difensori avversari. Sbaglia un paio di occasioni importanti, ma comunque trasforma la squadra. Il Benevento non è esattamente una concorrente per la zona Champions e come il Milan, anche se in un’altra galassia, paga un girone di andata vissuto sempre con il piede sull’acceleratore. Il Milan però, pur tardando a chiudere la partita, non rischia mai e incassa tre punti fondamentali per il morale e per la classifica. Il vecchio amico Inzaghi torna a casa a mani vuote, d’altra parte non ha a disposizione i giocatori di classe del fratello Simone che pochi giorni fa ha affondato la barca rossonera allontanandola dall’obiettivo: tornare nel salotto europeo. I tre punti sul prato di San Siro impregnato di pioggia stasera erano condizione necessaria anche se non sufficiente. Il Milan si avvia alla super sfida con la Juve con animo un po’ più sereno.

