SI è svolta ieri pomeriggio la Conferenza Stampa di Presentazione dei Campionati Italiani Children di Sci Alpino che si svolgeranno nel Comprensorio Pontedilegno Tonale dal 20 al 24 marzo.

Conferenza Stampa patrocinata da Provincia di Brescia e con il Contributo di Regione Lombardia.

Lo Sci Club Pontedilegno Tonale del Presidente Bruno Faustinelli e Fisi Brescia con la regia del Comitato Fisi Alpi Centrali tornano ad organizzare ed ospitare un campionato Italiano Children, una categoria importante e fondamentale per il movimento dei giovani dello sci alpino.

I lavori sono stati aperti dal Presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini che ha ringraziato per l’invito, ” per una bellissima iniziativa che coinvolge i ragazzi del nostro territorio.”

Presenza importante e significativa quella del Presidente Nazionale della Fisi Flavio Roda che ha parlato di “uno degli appuntamenti più importanti del panorama giovani, perchè è il primo vero e proprio campionato italiano delle categorie giovanil, i primi che si possono pregiare di avere il Titolo Italiano. Sappiamo che a livello giovanile l’Italia è una delle nazioni che ha il movimento più importante. E’ un piacere – ha continuato Roda – che Pontedilegno, con la sua tradizione, li ospiti, uno sci club pIù che centennale, che ha lavorato bene. E sappiamo cosa permette tutto il Comprensorio Pontedilegno Tonale”.

Franco Zecchini, Presidente bresciano del Comitato regionale Alpi Centrali ha rimarcato l’essere orgoglioso che questa manifestazione sia tornata nel territorio bresciano e regionale. “Questa manifestazione è importante perchè gli Allievi sono la linfa di molti comitati che poi raccolgono il meglio di giovani per accompagnarli , speriamo, verso le nostre Olimpiadi di Milano- Cortina 2026.

E’ un augurio, una promessa, ed un impegno.”

Bruno Faustinelli, Presidente dello Sci Club Pontedilegno, ha sottolineato l’importanza dell’organizzazione dei Campionati Italiani Children “che tornano dopo qualche anno, in una stagione che ci ha visto organizzare la Coppa Europa di Gigante femminile, diverse gare Fis e GPI. Siamo orgogliosi – ha continuato Faustinelli – che Zecchini e le Alpi Centrali ci abbiano dato la possibilità di essere protagonisti organizzativi di questi campionati. ”

Faustinelli ha infine ringraziato i numerosi partner che sostengono l’evento.

Oliviero Valzelli, neo Presidente di Fisi Brescia, si appresta ad ospitare questo evento con emozione mista ad apprensione positiva e carica. “Questo collegamento dal basso all’alto, con due past President presenti oggi come Gianfranco Ferretti in consiglio di Brescia, e Francesco Bettoni ora vice presidente Fisi nazionale ed il costante contatto con il Comitato Alpi Centrali permette alla Federazione bresciana di far crescere il movimento giovanile, e le presenze della provincia di brescia danno riscontro di numeri importanti. Siamo orgogliosi di mettere in mostra la nostra stazione di punta, con la consapevolezza anche di far crescere i comprensori minori. Sono certo che la terra bresciana è terra di campioni, e quindi ci auguriamo di forgiare atleti per le Olimpiadi Milano Cortina 2026″.