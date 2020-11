Asia D’amato e Giorgia Villa hanno vinto il titolo – in ex aequo – di campionesse italiane assolute di Ginnastica Artistica femminile. Le due diciassettenni della Brixia di Brescia – entrambe in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro – si sono imposte con il totale di 55.100 precedendo Martina Maggio, bronzo con 55.050, a solo mezzo decimo di differenza. Ai piedi del podio Irene Lanza (S.G. di

Advertisements

Torino) con il personale di 53.450. A seguire Alice D’Amato (pt. 53.400), Angela Andreoli (pt. 53.000), Veronica Mandriota (pt. 52.150) e Sara Ricciardi (pt. 51.5850). Un testa a testa emozionante fra le due agenti della Polizia di Stato, iniziato fin dai primi attrezzi, con gli exploit al volteggio (14.500) per D’Amato e alle parallele asimmetriche (14.500) per Villa.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram