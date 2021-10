I piloti si sono trovati bloccati nel mezzo di un bosco, teatro della competizione, dal personale addetto alla sicurezza del parco e dalle forze dell’ordine. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che non ci fossero tutti i permessi necessari per l’organizzazione del Rally e per transitare in questa località della Galizia. Da qui lo stop alla gara e il dietrofront forzato dei partecipanti, costretti così a tornare a casa.

Tanti punti interrogativi

—

Al momento, sito e social dell’Hispania Rally non hanno rilasciato alcuna nota per spiegare dettagliatamente quanto accaduto nel corso della prima frazione. E non mancano anche le proteste da parte di alcuni partecipanti per la mancata comunicazione su come procedere con i rimborsi. Tanti punti interrogativi che a distanza di circa 24 ore dallo stop non sembrano aver ancora trovato le rispettive risposte.