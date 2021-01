MANCHESTER (INGHILTERRA) – Il derby di Carabao Cup tra Manchester United e Manchester City se lo aggiudica la squadra di Guardiola, che batte i Red Devils per 2-0 grazie alle reti di Stones e Fernandinho nella ripresa, conquistando così la finale contro il Tottenham di Mourinho in programma il prossimo 25 aprile. Nemmeno il tempo di scendere in campo che sono già due i gol annullati. Al 3′

Rashford esulta, ma è tutto vano: il guardalinee alza la bandierina e annulla. Passano appena 120 secondi ed è Gundogan a dover frenare la propria gioia subito dopo aver gonfiato la rete. Non c’è un attimo di pausa, grandi emozioni all’Old Trafford. I Red Devils premono sull’acceleratore e vanno vicini al vantaggio con l’ex Udinese e Sampdoria, che deve però fare i conti con il grande intervento di Steffen. La risposta della squadra di Guardiola non si fa attendere, con De Bruyne che colpisce il palo. I Citizens passano poi con Foden, ma l’assistente segnala un offside ed è il terzo gol annullato della serata. Prima di andare negli spogliatoi le squadre protestano per due interventi in area avversaria, uno per parte, ma Atkinson è intransigente e lascia correre.