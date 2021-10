L’ex campione del mondo Sbk guiderà un buggy Optimus del team francese MD Rallye Sport. Per Checa, che ha già gareggiato in auto in passato, sarà il debutto nel rally raid più famoso del mondo

Sono passati esattamente dieci anni dal titolo iridato di Carlos Checa in Superbike, l’ultimo vinto da Ducati nella categoria regina delle derivate serie. Eppure lo spagnolo non ha certo perso la voglia di mettersi in gioco – e nemmeno di dare del gas! – come testimonia una notizia delle ultimissime ore: Carlos correrà con le auto la Dakar 2022.

AL VOLANTE — Checa, un passato in MotoGP prima e Wsbk poi, prenderà parte allo storico raid discendente dalla leggendaria Parigi-Dakar con un Buggy Optimus del team MD Rallye Sport, formazione francese di proprietà di Antoine Morel. La squadra transalpina, vincitrice nella categoria quad della Dakar 2009 e passata poi con grandi soddisfazioni alle auto, si trova in questi giorni in Marocco per i primi test di Checa in vista della corsa, che per il terzo anno consecutivo si disputerà in Arabia Saudita (2-14 gennaio).

SFIDA VERA — “Era da tempo che sognavo di partecipare alla Dakar, e finalmente quest’anno si sono create le circostanze per raccogliere questa sfida” ha dichiarato Checa “Da quando ho lasciato il Mondiale Superbike non ho mai smesso di seguire le competizioni a due e quattro ruote, e la Dakar è sicuramente la massima espressione del Motorsport quando si parla di avventura”. “Sono sempre stato attratto dalle sfide” ha proseguito “e questa è una sfida con la S maiuscola. Non vado alla Dakar per fare turismo, ma per dare il massimo assieme ad un team prestigioso e di un copilota con grande esperienza”.

UN TEAM COI FIOCCHI — Al suo fianco ci sarà, Ferran Marco, 46enne di Barcellona che ha già condiviso l’abitacolo con Checa all’ultima edizione della Baja Espana. L’esperto navigatore, che dal 1997 ha preso parte a ben 15 Rally Dakar, ha partecipato anche all’ultima edizione del celebre raid in coppia con Albert Llovera (team De Rooy-Iveco, categoria Camion). “Ferran è un ragazzo eccezionale, oltre che un professionista assoluto”

