Gianluca Mager e Salvatore Caruso sono ai nastri di partenza delle qualificazioni del “Qatar ExxonMobil Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.325.200 dollari di scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, torneo che come tradizione inaugura la stagione del circuito maschile (quest’anno in concomitanza con la nuova ATP Cup).

Il 25enne di Sanremo, numero 118 Atp, deve vedersela al primo turno contro il Next Gen spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 74 del ranking mondiale e quinta testa di serie delle “quali” (match inedito), mentre il 27enne siciliano di Avola, numero 96 della classifica Atp, affronta il francese Gregoire Barrere, numero 82 del ranking mondiale e terza testa di serie delle “quali”: il 25enne di Charenton-le-Pont si è aggiudicato l’unico precedente.

“SuperTennis”, la tv della Fit, trasmette in diretta ed esclusiva il torneo ATP 250 di Doha. Questa la programmazione:

lunedì 6 gennaio – LIVE alle ore 15.30, 17.30 e alle 19.30;

martedì 7 gennaio – LIVE alle ore 15.30, 17.30 e alle 19.30;

mercoledì 8 gennaio – LIVE alle ore 15.30, 17.30 e alle 19.00;

giovedì 9 gennaio – LIVE alle ore 13.30, 15.30, 17.30 e alle 19.30;

venerdì 10 gennaio – LIVE alle ore 16.30 e alle 18.30 (semifinali);

sabato 11 gennaio – LIVE alle ore 16.00 (finale)

RISULTATI

“Qatar ExxonMobil Open”

ATP World Tour 250

Doha, Qatar

6 – 12 gennaio 2020

$1.325.200 – cemento

QUALIFICAZIONI

Primo turno

Gianluca Mager (ITA) c. (5) Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Salvatore Caruso (ITA) c. (3) Gregoire Barrere (FRA)