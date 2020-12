CASERTA – Succede tutto nel primo tempo tra Casertana e Monopoli , con i rossoblù che vincono 2-1 e si portano a quota 13 punti in classifica, uno in meno proprio dei biancoverdi. I campani passano in vantaggio al 10′ con Cuppone e raddoppiano al 37′ con Inzillo , prima che Zambataro la riapra in pieno recupero. Nella finale di ripresa i padroni di casa restano in nove per le espulsioni Advertisements , ma i pugliesi non sfondano.

In avvio meglio i pugliesi che si costruiscono subito un’occasione. Minuto 2, Starita riceve al centro da Guiebre, ma viene anticipato da Avella con il pallone che arriva a Samele: la conclusione del numero 29 biancoverde viene murata da Buschiazzo. La risposta dei padroni di casa è la migliore possibile, visto che al primo affondo la Casertana va in vantaggio. È il 10′ quando Menegatti esce a vuoto sul cross di Hadziosmanovic, con Cuppone che insacca a di testa il più facile degli 1-0: entrambi, curiosamente, la scorsa stagione giocavano proprio con il Monopoli. Al 19′ i campani sfiorano il raddoppio con la conclusione di Santoro che sfiora l’incrocio dei pali. Passano 18 minuti e la Casertana centra il 2-0. Errore in disimpegno di Giosa e palla che arriva a Izzillo: il numero 8 rossoblù fulmina Menegatti all’incrocio e raddoppia. Sembra finita, ma nel recupero il Monopoli accorcia sul 2-1 con Zambataro. Nella ripresa i biancoverdi premono alla ricerca del pari, tanto che tra l’85’ e il 91′ la Casertana resta addirittura in nove per le espulsioni di Icardi e Konate. In pieno recupero i pugliesi hanno due occasioni per il pari: al 92′ Avella è miracoloso su Giorno, poi un minuto dopo è Mercadante a non riuscire ad arrivare all’appuntamento con il gol per una questione di centimetri. I rossoblù reggono e alla fine esultano: termina 2-1 per la squadra di Guidi.