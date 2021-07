“Ora non parlo, ci sono le Olimpiadi in corso, i ragazzi devono gareggiare, non è il caso di dire nulla per il momento. Parlerò dopo il Consiglio federale”, ha aggiunto. Ma prima di salire sul volo aveva detto: “Sto prendendo ora l’aereo. Il motivo per il quale lascio Tokyo prima? Preferisco parlarne stasera quando torno”. Sugli azzurri attesi alla prova su pista ha commentato: “Penso che abbiamo buone possibilità. Il quartetto è molto forte e si è preparato molto bene. Il problema è che appuntamenti recenti non ci sono stati e non sappiamo che tempi possano fare gli avversari, come gli australiani, danesi, i canadesi”.

Dice la Federazione

—

Il presidente della Federazione Cordiano Dagnoni aveva detto alla Gazzetta: “Il rientro di Cassani in Italia è sempre stato previsto in questi termini, perché per le norme speciali di questa Olimpiade una volta finita la sua disciplina entro 48 ore devi rientrare in Italia. Purtroppo non è stato possibile tenerlo con noi qui per la pista che comincia da lunedì. Per quanto riguarda il futuro voglio condividere le valutazioni con il consiglio federale di fine agosto in Val di Sole”. Dopo la prova olimpica in linea, col miglior azzurro (Bettiol) 14°, Dagnoni aveva detto: “Il futuro di Cassani c.t.? Anzitutto, vediamo lui che intenzioni ha. L’intenzione è creare un gruppo di commissari tecnici che vadano d’accordo, a differenza di un sistema di lavoro in cui si tenda a curare il proprio orticello”. Per la sua successione in pole position Gianni Bugno, con Mario Scirea responsabile degli under 23. Il Consiglio Federale chiamato a decidere è previsto a fine agosto, nell’ambito dei Mondiali di mountain bike in Val di Sole.