TORINO – Christian Vieri e la sua “Bobo TV” con le interviste Live su Instagram regalano sempre spunti interessanti e se l’ospite di giornata è Antonio Cassano gli argomenti non mancano. L’ex Real Madrid ha speso buone parole verso tutti i suoi ex colleghi come ad esempio per il difensore della Juve Giorgio Chiellini: “ Giorgio sai com’è, ti manda in ospedale ma ti chiede scusa. Uno Advertisements ”.

Advertisements