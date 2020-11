MILANO – In diretta nella “ Bobo Tv ” si è riformata la celebre coppia Vieri – Cassano . L’ex talento di Inter e Milan ha approfittato della pausa per le nazionali, parlando a ruota libera di vari argomenti, partendo dal dualismo tutto argentino tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi : “ Il record di tutti tempi nell’Argentina di finali giocate e gol fatti è di Messi. Di cosa parliamo? Ha 70 gol in Nazionale, Advertisements “

Cassano si è soffermato sull’ex compagno ai tempi della Roma Francesco Totti , tra il film uscito recentemente e la spiacevole esperienza col Coronavirus: “Non l’ho ancora visto, ma su due ore di film parla solo di me: quasi 45 minuti. Mi diceva che a lui il Coronavirus non gli andava addosso e invece poi si è cag… sotto. È stato dieci giorni a casa“.

Cassano: “Suarez all’Atletico, follia del Barça”

Il passaggio dal Barcellona all’Atletico Madrid di Luis Suarez non è piaciuto a “Fantantonio” che punta il dito contro la dirigenza blaugrana: “Vecchio lo dicono gli altri, lo hanno mandato via da Barcellona, altra follia. Ha fatto 350 gol in 6 anni. Non si è capito perché lo hanno mandato via. Poi hanno messo centravanti Griezmann”.