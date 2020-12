Cassano sull’espulsione di Insigne

Esaurito l’argomento Inter, Cassano si è espresso anche sulla recente espulsione di Lorenzo Insigne durante la partita tra il Napoli e l’Inter: “Io sono stato fortunato perché, può darsi avevo un cognome importante. Per un ‘vaffa’ soltanto una volta sono stato mandato via, quando ho lanciato la maglia in faccia all’arbitro nel 2008. Mi ha mandato fuori e infatti Pierpaoli non ha più arbitrato. L’anno dopo ha smesso di arbitrare. Non sono mai stato cacciato, eppure parecchie cose le dicevo. Però incontravi sempre degli arbitri intelligenti all’epoca. Poi c’era sempre qualche permaloso. Mi ricordo la buon’anima di Farina. Se gli dicevi qualcosa, era rosso, senza se e senza ma. Lui abitava a Roma a Casalpalocco, vicino a dove abitavo io e spesso lo incontravo. Avevo un ottimo rapporto. Lui mi diceva, se mi devi dire qualcosa dimmelo con la mano davanti alla bocca. Io mi avvicinavo a lui così e lo insultavo, nessuno se ne accorgeva. Avevo un buon rapporto, anche delle discussioni forti, ad esempio con Braschi all’epoca. Oggi questi qua vanno a sensazione. Allora dalla prossima domenica vale per tutti. O li mandi via tutti oppure devi essere più leggero. In Inghilterra o negli altri paesi, se ti mandano a cagare, gli arbitri ti parlano. Normale che se insisti vai fuori. Però devi avere anche l’intelligenza e la manica un po’ larga e dire ok, è in un momento particolare, si sta giocando la partita importante e faccio finta di non vedere. Lo chiami e gli dici ascolta, stai esagerando, per me è rigore. Poi dopo ne parliamo“.