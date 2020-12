TORINO – Antonio Cassano, nella nuova diretta del canale Twitch di Bobo Vieri, ha parlato dell’ultima uscita della Juve di Pirlo in Serie A: “ Il risultato contro il Genoa non è bugiardo, hanno fatto tutta la partita attaccando. Se trovi una squadra che difendono in 10 uomini davanti alla porta prima o poi si stanca basta che riesci a imbucare una due volte e poi è finita la Advertisements Sturaro con un mezzo cross ma non ha fatto niente, ha difeso per tutta la partita. Un pò di idee di Pirlo già ci sono ma quello che lui vorrebbe è un possesso palla ancor più forzato per far male, non sterile. La Juve è ancora al 60-70%. Gli manca quel qualcosa in più per dominare nelle partite vere esclusa quella con il Barcellona perchè quella secondo me non è una partita veritiera “.