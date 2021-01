“Se Ibra non gioca, gioca Mandzukic? Non lo so Bobo, è un anno e mezzo che è fermo. Secondo me farà una gran fatica, per me quando manca Ibra devi mettere Rebic o Leao punta centrale perché ci vuole un mese per riprendere la forma dopo che stai fermo così tanto. Il Milan ha preso un nome che non so quanto sarà utile”. Così Antonio Cassano commenta alla Bobo

Advertisements

TV in compagnia di Vieri, Adani e Ventola l’arrivo dial