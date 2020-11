CATANZARO – Dopo le tante partite rinviate a causa dei casi di Covid, il Palermo torna in campo a Catanzaro, dove pareggia 1-1 nel finale grazie a un autogol.

Evacuo, protagonista nel bene e nel male

Gara sostanzialmente equilibrata fino al 20′, quando arriva la prima grande occasione della gara. Se la costruisce il Palermo con Kanoutè che, imbeccato da Broh, fallisce clamorosamente mandando fuori in scivolata a pochi passi

dalla porta di Contessa. La risposta delnon si fa attendere, ma al 31′ il colpo di testa ditrova la grandissima risposta di. Sul finire di primo tempo ancora un chance per i padroni di casa, con una progressione di Baldassin che serve: ma il pallonetto del numero 18 giallorosso termina alto sopra la traversa. L’inizio di ripresa del Palermo si fa buio dopoe con il doppio tentativo diprima epoi. Filippi, secondo dell’assente Boscaglia, si copre inserendoper Saraniti, con l’attaccante che non la prende bene, e prova a coprirsi vista l’inferiorità numerica. Nonostante questo sono i rosaneri a rendersi pericolosi con una punizione disu cuiè attento. Al 72′ l’episodio che decide la gara:stavolta per, reo di aver commesso fallo in area su Di Massimo. Ètrasforma per l’1-0 Catanzaro. Il Palermo non demorde, e con un calcio di punizione dia due minuti dalla fine che lo stesso Evacuo devia malauguratamente nella sua porta riesce a strappare un punto.

Fonte tuttosport.com

