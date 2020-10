Lo slogan ha sapore antico: “Canteremo i nostri inni, sventoleremo le nostre bandiere. Ci emozioneremo, ordinati la altresì determinati, in attesa dell’arrivo della squadra”. Gli ultrà dell’Inter si sono dati appuntamento domani fuori dallo stadio di San Siro, sotto quella curva che non potranno riempire, per accogliere l’arrivo del pullman che porterà allo stadio i giocatori impegnati alle 18 nel derby con il Milan. All’interno del Meazza saranno infatti ammessi solo 1000 fortunati (per lo più sponsor) invitati dal club.

Distanza e mascherine

Nel volantino che convoca l’adunata, i tifosi della curva nord parlano di un derby “mesto, triste, insulso, ma pur sempre derby”. E invitano coloro che vorranno presentarsi davanti allo stadio a farlo “nell’assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione dal Covid 19. Si raccomanda quindi il rispetto delle distanze di sicurezza e l’uso della mascherina di protezione”, con tanto di vignette illustrative sui comportamenti corretti da tenere, dalla necessità di lavarsi le mani a quella di starnutire nell’incavo del gomito.

Il precedente di marzo

Lo scorso 7 marzo, prima di Juve-Inter, 400 tifosi nerazzurri si accalcarono fuori dal centro sportivo della Pinetina per salutare la squadra in partenza per Torino. 49 di loro furono identificati e segnalati all’autorità giudiziaria per violazione delle disposizioni per il contenimento dei contagi da coronavirus. Questa volta, pur non rinunciando a fare sentire il proprio affetto alla squadra, hanno deciso di tutelarsi.Fonte www.repubblica.it

