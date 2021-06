Il gruppo dei 26 rossoneri che hanno riportato il Milan in Champions League dopo sette anni ha già subìto i primi scossoni: via Mandzukic e i fratelli Donnarumma, Calhanoglu in bilico, niente riscatto per Meité, punti interrogativi su Diaz e Dalot (nonché su Tomori e Tonali, anche se qui si tratta solo di trovare la formula giusta per tenerli). Nel grande viavai che contraddistingue ogni sessione di calciomercato, però, va sempre considerato anche il parco giocatori in prestito.