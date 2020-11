“Diego ora è in pace”

“Diego ha smesso di essere Diego quando ha compiuto 17 anni – ha aggiunto parlando della sua difficile vita -. Da quando è diventato Maradona è rimasto da solo. Ho vissuto gli ultimi 20 anni con Diego. Maradona era difficilissimo da gestire mentre Diego – inteso come persona – era fragile, umile. Porto con me tantissimi ricordi. Negli ultimi mesi, Diego era davvero stanco. Vedevo che qualcosa non andava più come prima.”. Parlando dei suoi ultimi anni di vita: “Due anni fa a Dubai giocava a calcio e a padel una volta a settimana. Era attivo a livello fisico. Ho visto che stava perdendo anche l’amore di Rocio: anche per questo poi si è lasciato andare fisicamente e mentalmente.”. Tra gli argomenti anche quello della delicata situazione familiare intorno a Maradona: “Il caos familiare girava intorno a Diego non ha mai avuto pace totale. Anche da morto, adesso, continueranno ad accapigliarsi. Almeno adesso Diego sta con le persone che amava di più: la mamma ed il papà. Adesso, Diego è in pace”.