Oggi gli azionisti del Milan approveranno un bilancio che, se non è ancora sano, quantomeno è risanato, visto che il deficit è stato dimezzato ed è sceso sotto i cento milioni (96,4 per la precisione). Un buon risultato che va di pari passo con i successi recenti del club, tornato in testa alla classifica in condominio con il Napoli. A San Siro contro il Torino, squadra in grande forma, Pioli e i suoi tenteranno di allungare. Sapendo, comunque vada, che alle spalle c’è un progetto di ristrutturazione che va avanti senza sosta, con l’obiettivo di riportare il club ad alti livelli anche in Europa.