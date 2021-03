pacchetto della società nerazzurra. Finora c’è stata un’offerta ufficiale e l’ha presentata alcune settimane fa il fondo londinese: una proposta di circa 800 milioni giunta dopo la due diligence di gennaio. L’offerta, almeno ufficialmente, non è stata accettata dalla famigliache valuta il club intorno al miliardo, ma le parti, sotto traccia, stanno continuando a parlare, come dimostrano le dichiarazioni di martedì di Nikos, manager di Bc Partners che si occupa della pratica Inter.

MILANO – Suning , tolta la nota resa pubblica venerdì presente nella relazione di Inter Media Communication in cui confermava di garantire l’impegno per il club e la ricerca di finanziatori esterni, rimane in silenzio e continua a valutare la soluzione migliore, per sé e l’ Inter . A “parlare” sono le varie voci che rimbalzano da ogni lato del mondo su possibili interessamenti e trattative per una quota di minoranza o l’intero

Zhang padre spinge per la cessione immediata del club

Ma Bc Partners non è più sola, al tavolo ormai si stanno accomodando altri interlocutori, con i nomi in prima fila di Fortress, fondo americano, e Pif, ovvero Public Investment Fund dell’Arabia Saudita. Come noto, la famiglia Zhang in questa vicenda è “divisa”: il padre Jindong, anche per la spinta del governo cinese, spinge per la cessione della società, seguendo così quanto fatto con lo Jiangsu, ormai abbandonato; il figlio Steven, da presidente nerazzurro, vorrebbe arrivare almeno a fine stagione con la speranza di festeggiare da numero uno lo scudetto.