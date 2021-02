TORINO – Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport esprime le sue perplessità riguardo gli arbitraggi in Champions nelle due partite di questa settimana che hanno visto impegnate Lazio e Atalanta: “Ancora una volta l’arbitro ha rovinato la partita: sarebbe stato bello per l’Atalanta potersi giocare ad armi pari una sfida così importante come quella col Real”.