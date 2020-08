LISBONA – La sfida valida per i quarti di finale di Champions tra Atletico Madrid e Lipsia non è a rischio. I Colchoneros possono tirare un sospiro di sollievo. Come riportato da ‘Marca’, infatti, i tamponi effettuati in Portogallo dall’Uefa hanno dato esito negativo. L’allarme era scattato dopo i due casi di positività al coronavirus all’interno della squadra spagnola, con Correa e Vrsaljko che non sono partiti alla volta di Lisbona. Il club si era immediatamente attivato predisponendo un’altra tornata di test prima di volare in Portogallo. L’esito negativo per il resto del gruppo è stato confermato dagli ulteriori accertamenti disposti dall’Uefa.

Simeone: “Conta solo vincere”

Nella conferenza stampa alla vigilia del match Diego Simeone aveva preferito concentrarsi sulla gara: “Bisogna capire che vincere non è importante, ma l’unica cosa da fare. Giocheremo una partita difficile contro un’ottima squadra, guidata da un allenatore giovane e molto preparato. Cambiano posizione continuamente e attaccano bene, i loro numeri parlano da soli. Per noi, però, conta solo vincere”.

