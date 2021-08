Lo Shakhtar fa 2-2 con il Monaco ai supplementari grazie a un autogol. La squadra di Tiraspol si qualifica per la prima volta

Salisburgo, Shakhtar e Sheriff Tiraspol ai gironi di Champions. Si accodano a Malmo, Benfica e Young Boys.

Shakhtar-Monaco 2-2 d.t.s — Le lacrime di Aguilar, l’urlo di De Zerbi. Lo Shakhtar passa ai supplementari contro i monegaschi e va ai gironi. Decisivo l’autogol del difensore francese al minuto 115, sfortunato a deviare in rete un passaggio semplice semplice del biondino Mudryk, arrivato come un treno dalle retrovie. Il bello è che il pallone l’aveva recuperato proprio il talento ucraino, 2001, uno dei migliori della sua generazione. Tackle preciso nella sua metà campo e scatto alla Marcel Jacobs per propiziare l’autorete a 50 metri di distanza. Anche se la partita si era messa male: doppietta di Ben Yedder nel primo tempo e Shakhtar sotto di due gol. Marlos, però, porta i suoi ai supplementari con un guizzo a 15’ dalla fine. Il resto è noto: autorete di Aguilar e Roby in Champions. Quarta partecipazione di fila alla fase a gruppi per gli ucraini. In nove gare con lo Shakhtar De Zerbi ne ha vinte 7 – compresa l’andata contro il Monaco – e persa una. Oggi il primo pareggio, ma vale una vittoria.

Brondby-Salisburgo 1-2 — Il baby Salisburgo asfalta i danesi del Brondby e vola ai gironi di Champions. Due gol all’andata e altrettanti al ritorno, decisivi un paio di Under 20: il primo guizzo è di Benjamin Sesko, classe 2003, punta rapidissima che la butta dentro dopo soli 4’. Il secondo, invece, è tutto dello statunitense Aaronson, vent’anni, bravo ad approfittare di un erroraccio del portiere Hermansen e a raddoppiare. Serata no per il numero uno del Brondby, protagonista di un paio di errori da matita rossa. Aaronson, invece, colpirà pure una traversa. La ripresa è un monologo austriaco, i ragazzi di Jaissle cercano il tris, si espongono, ma alla prima occasione buona i danesi fanno gol. Maxso accorcia con un colpo di testa al 62’. Alla fine, però, passa il Salisburgo. Terza partecipazione di fila ai gironi di Champions.

Dinamo Zagabria-Sheriff T. 0-0 — Nessun pari è stato più bello. Lo Sheriff Tiraspol pareggia 0-0 contro la Dinamo Zagabria e approda nell’Europa che conta per la prima volta. Nessuna squadra moldava si era spinta così in alto, anche se lo Sheriff si allena, gioca e proviene dal… “Paese che non c’è”. Tiraspol è la capitale della Repubblica della Transnistria, striscia di terra tra Moldavia e Ucraina, dichiaratasi indipendente nel 1990. Ha una moneta e un inno ufficiale, la bandiera richiama la vecchia Unione Sovietica, ma lo stato non è riconosciuto dalla comunità internazionale. Lo Sheriff è stato fondato nel 1997, ha vinto 19 campionati moldavi su 21 partecipazioni e vanta un centro sportivo di assoluto livello. Ora lo sfoggerà in Champions. Al Maksimir finisce pari, i croati ci provano per tutti i 90′ ma il muro moldavo regge. Nella ripresa annullato un gol a Orsic per fuorigioco (75’). E il club del paese che non esiste diventa storia. Decisiva la vittoria per 3-0 all’andata.

