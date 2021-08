Grazie a questo accordo, che rafforza la partnership tra Sky e Amazon avviata lo scorso dicembre, i clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici – avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, un match sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, attivo negli orari della competizione. Primo appuntamento su Prime Video Sportsbar la Supercoppa Europea in programma l’11 agosto alle ore 21 in cui si sfideranno Chelsea e Villareal.

Novità nel campo delle tv: Sky ha annunciato un accordo triennale con Amazon che permetterà a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League, oltre che della Supercoppa Europea, trasmesse da Amazon Prime Video, a partire dalla prossima stagione e per il triennio 2021/2024. Questi match si aggiungono alle 121 partite di UEFA Champions League già disponibili su Sky.

Champions: gare Amazon anche su Sky per bar, hotel e locali

