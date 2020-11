BUDAPEST (UNGHERIA) – “Siamo soddisfatti del risultato ma potevamo fare meglio sul piano del gioco, abbiamo fatto tanti errori di superficialità magari anche perché la partita era in discesa. L’importante era fare risultato ma dobbiamo sicuramente migliorare” sono le parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto sul campo del Ferencvaros in Champions League. “ In qualche occasioni potevamo scambiare Advertisements ha aggiunto a proposito dell’intesa tra gli attaccanti – Bisogna essere meno egoisti e chiudere le partite prima. La prova di Arthur? Non stava bene, fin dall’inizio ha cominciato ad avere problemi allo stomaco. Dopo 20 minuti eravamo pronti a toglierlo, poi ha voluto continuare ma non era in condizione di giocare la partita“.

Fonte tuttosport.com

