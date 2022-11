Dopo i Mondiali di Qatar 2022 torna in scena la Champions League e sono diverse le squadre favorite per superare gli ottavi e arrivare più in alto possibile nella classifica internazionale.

Quest’anno la favorita assoluta è la squadra di Pep Guardiola, seguono come underdog il Bayern, Liverpool e il PSG. Le sorprese indicate dalle quote, potrebbero essere il Real Madrid, il Napoli, Il Chelsea o il Tottenham, questi dati lasciano già presagire il livello alto della competizione e l’improbabilità di stabilire con sicurezza una vincente assoluta, proprio perché il bello del calcio è definito soprattutto in base all’imprevedibilità degli eventi.

Ma le statistiche sono sempre il fattore determinante che regna sovrano sia nelle singole gare che nelle competizioni più importanti, ecco le scommesse sportive sulle squadre favorite per la vittoria della Champions League 2023.

Il Manchester City favorito in assoluto per la vittoria della Champions

Agli ottavi il City si scontrerà con il Lipsia, che sicuramente non è una squadra facile da battere ma allo stesso tempo, gli uomini di Guardiola hanno tutte le armi tattiche a disposizione per superare il turno, compreso un certo Haaland che è quotato a 2.62 come vincente della classifica marcatori in questa competizione. L’armata di Guardiola rimane la favorita in assoluto per la vittoria della Champions, quotata a 2.75, nella fase a gironi ha concluso con ottimi risultati e 14 gol in cassaforte, 4 vittorie e 2 pareggi per un primo posto del Gruppo G molto importante.

Liverpool, Bayern Monaco e PSG sono le underdog

Strano vedere quotate queste squadre come underdog e non come favorite, ma la dittatura delle statistiche fornisce dati estremamente precisi, e non bisogna stupirsi se il Bayern Monaco vincente è quotato a 6 e il PSG vincente Champions è quotato a 7, anche perché si scontreranno negli ottavi.

Il Bayern ha concluso il girone con 18 gol e 18 punti, in un primo posto per nulla facile ottenuto contro Barcellona e Inter. 6 vittorie su 6 sono un ottimo investimento sulle potenzialità che il calcio tedesco può esprimere quest’anno. Il PSG ha chiuso al secondo posto il girone H e lo scontro con i bavaresi agli ottavi, giustifica il motivo di queste quote così alte per queste due squadre. La vittoria di Champions del Liverpool è quotata a 8.5.

Real Madrid, Napoli, Chelsea e Tottenham sono quotate come le probabili sorprese

La quindicesima Champions dei Blancos è quotata a 10 e non stupirebbe vedere Carletto Ancelotti vincere un altro trofeo. Ma la maggior parte degli italiani sogna una Coppa che torna nello Stivale, le quote sulle scommesse calcio di Champions League 2023 vedono il Napoli vincente quotato a 13, l’Inter quotata a 34 e il Milan a 51.

Tutte e tre le squadre italiane sono le candidate perfette per arrivare almeno in semifinale, i risultati eccellenti del Napoli, la determinazione dell’Inter e la costanza del Milan, rappresentano degli ottimi presupposti per far ritornare il calcio italiano sul tetto d’Europa.

Da non sottovalutare sono anche le altre inglesi, il Chelsea vincente quotato a 15 e il Tottenham quotato a 17.