SAN SEBASTIAN – L’Olympique Lione si conferma la squadra leader del calcio femminile. Nella finale giocata a San Sebastian, le francesi hanno conquistato la Champions League per la quinta volta di fila, la settima nella loro storia. In finale l’OL ha battuto il Wolfsburg per 3-1 in una gara di notevole spettacolarità. Doppio vantaggio del Lione con le reti di Le Sommer al 25′ (due conclusioni ravvicinate, vincente la seconda sulla respinta del portiere tedesco) e Kumagai al 44′ (gran botta dalla distanza della giapponese).

Dopo aver rischiato più volte sul contropiede avversario, le tedesche accorciano le distanze al 58′ con un colpo di testa ravvicinato di Popp ma all’88 Gunnarsdottir, la ex della sfida, chiude i conti sfruttando un rimpallo su azione da corner. Per il Lione è il coronamento di una stagione a dir poco trionfale: ha infatti vinto anche il campionato francese, la Coppa di Francia e la Supercoppa.



Fonte www.repubblica.it

