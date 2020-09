ROMA – Dinamo Kiev, Ferencvaros e Olympiakos staccano il biglietto per la fase a gironi di Champions League. Nei match di ritorno degli spareggi gli ucraini hanno battuto 3-0 il Gent, già sconfitto per 2-1 all’andata, in una gara senza storia chiusa già nelle fasi iniziali. Pareggio senza reti tra l’Olympiakos e i ciprioti dell’Omonia: i greci, che superano il turno grazie al successo per 2-0 ottenuto in casa, limitano al massimo i rischi sfiorando anzi in più circostanze la rete del vantaggio.

Finisce 0-0 anche la sfida tra Ferencvaros e Molde, la più emozionante della serata: gli ungheresi possono far festa grazie ai gol segnati in trasferta nella gara giocata in Norvegia e finita 3-3. Per la gloriosa squadra di Budapest, sostenuta a gran voce dai propri tifosi, numerosi all’esterno dello stadio -deserto per le misure anti Covid- si tratta del ritorno alla fase a gironi della massima competizione dopo 25 anni.



