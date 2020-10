A Ginevra, Juventus, Inter, Lazio e Atalanta conoscono le loro avversarie nella prima fase di Champions League. La Juventus è inserita nella prima fascia, posizione privilegiata conquistata insieme allo scudetto, le altre tre italiane sono inserite in terza. La prima giornata è in programma il 20 e il 21 ottobre, l’ultima l’8 e il 9 dicembre. La finale si giocherà il 29 maggio 2021 a Istanbul.

Le date

Il sorteggio di Nyon apre ufficialmente la fase a gironi della Champions, la corsa verso la finale del 29 maggio allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul. Il primo turno è in programma tra il 20 e il 21 ottobre, seguito dal secondo sette giorni e dal terzo ancora distanziato di una settimana dal precedente. Uno sprint a cui seguirà una pausa di tre settimane prima di ritornare in campo con la prima giornata di ritorno il 24 e 25 novembre, seguita una settimana dopo (1 e 2 dicembre) dal secondo di ritorno e la chiusura con l’ultimo turno per l’8 e 9 dicembre. Bisognerà attendere il 16 febbraio per le prime partite di andata degli ottavi di finale, con ritorno in programma il 17 marzo, i quarti tra il 6 e 14 aprile, le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio.

Le fasce

PRIMA FASCIA: Bayern Monaco (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), JUVENTUS (ITA), Paris Saint Germain (Fra), Zenit San Pietroburgo (Rus), Porto (Por).

SECONDA FASCIA: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola).

TERZA FASCIA: Dinamo Kiev (Ucr), Salisburgo (Aut), Lipsia (Ger), INTER (ITA), Olympiacos (Gre), LAZIO (ITA), Krasnodar (Rus), ATALANTA (ITA).

QUARTA FASCIA: Lokomotiv Mosca (Rus), Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Borussia Moenchengladbach (Ger), Istanbul Basaksehir (Tur), Rennes (Fra), Ferencvaros (Ung), Midtjylland (Dan).Fonte www.repubblica.it

