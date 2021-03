MANCHESTER – La Fiorentina perde 3-0 l’andata degli ottavi di Champions League in casa del City, decisive le reti di Hemp e White nei minuti iniziali e il sigillo all’87’ di Mewis. Troppo forti le undici di Gareth Taylor per Sabatino e compagne: la qualificazione ai quarti ora è complicatissima. Avvio shock delle toscane al City Academy Stadium, con le britanniche che dopo i primi 5′ di gara

sono già sopra di due gol. Al 2′, alla prima occasione del match, le padrone di casa si portano avanti grazie ad un’azione velocissima sulla corsia di destra e al. Una manciata di secondi dopo arriva il raddoppio, al termine di un’incursione delle inglesi sulla fascia opposta, che questa volta manda a bersaglio la capitana. Le ragazze di Cincotta provano a reagire ma alla fine del primo tempo il portiere delle toscane si rende protagonista con una doppia parata che evita il tris. Nella ripresa: Clelland lancia la danese che supera la retroguardia avversaria ma al momento della conclusione non inquadra la porta. Non sbaglia invece, nei minuti finali di gara, il City. Kelly percorre tutta la fascia, crossa in mezzo edi testa batte Schroffenegger tra i pali. Servirà un’impresa a Sabatino e compagne nella gara di ritorno, in programma giovedì 11 marzo alle 14.00 al “Franchi” di Firenze.