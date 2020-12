TORINO – La Juve perde 3-2 contro il Lione, ma l’esordio della squadra di Rita Guarino nella Champions League 2020/21 è più che convincente. All’Allianz le padrone di casa resistono per 60′ ma le transalpine passano nel finale e si aggiudicano il match d’andata dei sedicesimi. Nella prima sfida europea della stagione partono forte le ospiti, che dopo pochi minuti di gioco costringono Laura Giuliani ad un primo intervento provvidenziale

abile a superare Sembrant e a trovare la diagonale vincente tra Boattin e Gama. Le ospiti non si accontentano e cresce l’intensità del pressing sulla retroguardia juventina. Buone le occasioni in ripartenza create dalla subentrata Maria Alves, ma all’88′ è Kumagai a trovare la rete del vantaggio: la centrocampista giapponese fa suo un pallone nell’area piccola e dopo due tocchi rapidissima scaglia in porta il pallone che vale la vittoria. Arriva il primo ko stagionale per Girelli e compagne, che partendo dalla grande prestazione di oggi (le francesi non subivano almeno due reti in un match di Champions da marzo 2019) proveranno a ribaltare il risultato nella sfida di ritorno, martedì prossimo a Lione.

sul colpo di testa dia distanza ravvicinata. Le unduci di Vasseur sembrano riversarsi nell’area di rigore delle torinesi ma la ripartenza innescata al quarto d’ora è fatale per le campionesse d’Europa in carica: Bonansea crossa a perfezione da destra,sul secondo palo e, facendo esplodere tutta la panchina. Il Lione reagisce in fretta e si fa pericoloso al 24′ con un altro tentativo della centrocampista islandese, murata nuovamente da un’attentissima Giuliani tra i pali. Il pareggio arriva però al 30′ dal dischetto: fallo dubbio di Bonansea al limite dell’area, ma la direttrice di gara. La capitana delle francesinon sbaglia dagli 11 metri e rimette in equilibrio il punteggio, ma l’1-1 dura meno di sette minuti. Hurtig al 32′ si divora l’occasione del raddoppio a tu per tu con Bouhaddi, ma al 37′ le padrone di casa tornano ancora in vantaggio. Protagonista ancora la centrocampista svedese, che mette un bel pallone in mezzo e trova il. La Vecchia Signora torna in campo nella ripresa determinata, ma col passare dei minuti il Lione guadagna metri: al 68′ arriva il