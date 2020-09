ROMA – E’ il Benfica la vittima illustre del terzo turno di qualificazione in gara unica della Champions League. I portoghesi, infatti, si arrendono 2-1 al Paok Salonicco. Si qualificano invece la Dinamo Kiev, ai danni dell’Az Alkmaar, e il Gent, che supera il Rapid Vienna. Gli ucraini guidati dall’inossidabile Lucescu battono 2-0 gli olandesi, staccando così il pass per i playoff: la gara è decisa nella ripresa dai sigilli di Rodrigues e Shaparenko.



Fa rumore il tonfo del Benfica di Jorge Jesus, al quale non è bastato l’ottimo mercato estivo: a trascinare il Paok verso il successo sono i gol di Giannoulis e dell’ex Zivkovic. Inutile la rete lusitana di Rafa Silva in pieno recupero. Nel terzo match della serata il Gent si impone 2-1 sugli austriaci del Rapid Vienna: i gol dei belgi portano la firma di Dorsch e di Yaremchuk su rigore. Troppo tardi, al 93′, la rete del 17enne Demir che non basta a riaprire i giochi.

