Solite qualifiche ma niente pole

La qualifica si è disputata col tradizionale meccanismo di Q1, Q2 e Q3. Nella sessione decisiva Hamilton ha messo in fila Max Verstappen facendo esplodere il pubblico inglese in tribuna. Terzo posto per Valtteri Bottas davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Sergio Perez. Poi le McLaren di Norris e Ricciardo. Impresa di George Russell, ottavo davanti a Carlos Sainz. Molto emozionante la Q1, con tanti tempi arrivati sulla bandiera a scacchi. Alla fine miglior tempo di Verstappen davanti a Hamilton e Leclerc. Non hanno passato il taglio Tsunoda, Raikkonen, Latifi, Schumacher e Mazepin. In Q2 miglior tempo di Hamilton davanti a Verstappen e Bottas, con Sainz e Leclerc al 4° e 5° posto. E poi capolavoro di George Russell che si è piazzato 7° passando il taglio e lasciando fuori gente eccellente: Alonso 11°, Gasly 12°, Ocon 13°, il nostro Giovinazzi 14° con l’Alfa Romeo e Stroll 15°.