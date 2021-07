Gli infortuni, che guaio. Per i calciatori che ne vengono colpiti in primis, ma anche per i club di appartenenza, le nazionali… e perfino per i fantacalcisti. Non è sempre facile avere notizie aggiornate sull’argomento, che si tratti di addetti ai lavori o semplici appassionati: da questo concetto, nel 2017 è nato Noisefeed Injuries, un database che raccoglie ed elabora Big Data sugli infortuni nel calcio. Una piattaforma che negli anni è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento tra i professionisti, utile a supportare le scelte in chiave mercato e anche d’aiuto nello sviluppo della carriera dell’atleta, grazie allo studio dell’integrità fisica e alla conoscenza del suo storico infortuni.