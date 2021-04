CHE PARTENZA

Chi si aspetta un Chelsea intimidito dal ruolo di chiara sfavorita, rimane sorpreso dall’avvio arrembante della squadra di Tuchel. Ben messa in campo, superiore da subito sul piano fisico ed estremamente efficace nel ripartire. Il Real è sorpreso dalla partenza degli inglesi e ci vuole un miracolo di Courtois su Werner, che poteva anche fare meglio al tiro, per evitare un gol che sembra fatto. Il Chelsea passa comunque al 14’ col taglio di Pulisic sul lancio di Rudiger. L’ex Dortmund sorprende Nacho, rientra sul destro e trafigge Courtois. Sbanda il Real, che però come spesso accade trova la forza di risollevarsi quando sembra in seria difficoltà. Benzema, che aveva già scheggiato il palo di sinistro, segna un gran gol da centravanti, girando alle spalle di Mendy il servizio aereo di Militao.