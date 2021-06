L’Italia non si inginocchierà prima della partita delle 21 contro l’Austria, ottavo di finale dell’Europeo. “Credo non ci sia stata nessuna richiesta – racconta Giorgio Chiellini a Rai Sport -. Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il razzismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”.