"Ci tenevamo a vincere, volevamo riscattare la sconfitta contro l'Inter che ci brucia ancora. Non era facile perché il Napoli ha giocatori pericolosi che palleggiano bene. Abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco e ora ci godiamo questa vittoria. Scudetto? Dobbiamo dare continuità di risultati e pensare di partita per partita. In questo momento non è il caso di guardare la classifica. Non sono stanco di vincere". Giorgio Chiellini in festa dopo la vittoria della Juventus nella Supercoppa italiana contro il Napoli. Sulla prestazione di Cuadrado, da poco guarito dal Covid-19: "Speravamo della negatività del tampone – spiega il difensore a Rai Sport – non so come abbia fatto a stare così bene dopo una malattia così fastidiosa. Fortunatamente è sempre stato asintomatico. Sta crescendo anno dopo anno". Sulla prestazione di squadra invece: "In generale oggi siamo stati uniti in tutte le fasi, siamo stati bravi dietro grazie all'aiuto dei centrocampisti. Non ci siamo fatti puntare a campo aperto. Contro l'Inter invece siamo stati surclassati in tutti i duelli".