VERONA – Federico Chiesa mastica amaro per il pareggio della Juventus a Verona, ma crede ancora alla possibilità di vincere il campionato: “Abbiamo giocatori importanti che non sono al meglio e devono recuperare – dice a Dazn – però siamo la Juve e questo non deve creare alibi. Noi ci crediamo ancora, dobbiamo pensare alla partita di martedì e vincere. E’ stata una partita difficile, dura, con il Verona Advertisements “.