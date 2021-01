noi non dobbiamo fare altro”. Poi una valutazione sul suo ruolo e sui compagni di reparto: “Dipende dalle dinamiche di gioco, nel secondo tempo oggi ci sono stati gli spazi per attaccare alle spalle. Oggi sarebbe stato difficile sia con Morata e Dybala nel primo tempo, ma sono due giocatori fantastici ed è un piacere allenarsi con loro, non fa differenza chi gioca”, e sul suo ruolo: “In carriera solo per emergenza, ma io gioco da esterno perchè il mister mi vuole lì”

Juve-Udinese 4-1: doppietta di Ronaldo, Chiesa e Dybala

Chiesa: “La continuità mi dà fiducia”

Una vittoria larga, ma non semplice afferma Chiesa: “Nel secondo tempo abbiamo attaccato con più cattiveria la profondità, mentre nel primo tempo l’Udinese si è chiusa bene. Nella ripresa abbiamo costruito più in ampiezza, poi siamo stati bravi a trovare il primo gol per far aprire gli avversari e abbiamo portato a casa una vittoria importante”. Uno degli elementi in crescita dei bianconeri il numero 22 che svela il segreto del suo momento: “Io scendo in campo per dare il massimo, è la continuità che mi dà sicurezza. Poi entrando negli schemi del mister io ogni giorno capisco sempre di più e poi la domenica porto in campo quello che ho appreso. In campo decide il mister, io devo farmi trovare pronto e dare la prestazione alla squadra, solo con la continuità si trovano i risultati”.