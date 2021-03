VERONA – Ko interno per il Chievo : al Bentegodi passa il Vicenza con il punteggio di 2-1. La area si decide in gran parte nella prima frazione quando gli ospiti dapprima sbloccano con Lanzafame e poi raddoppiano con Rigoni . Il Chievo riesce ad accorciare su calcio di rigore con Giaccherini nel finale di partita. Successo prezioso per il Vicenza che sale a quota 34 punti, che valgono sorpasso a

La partita

All’8′ il Chievo ci prova con una conclusione dal limite di Margiotta: Grandri devia in corner. Un minuto dopo, Vicenza in vantaggio: Giacomelli va al cross per Lanzafame, gran colpo di testa e palla alle spalle di Semper, 0-1. Il Chievo reagisce al 13′: De Luca triangola con Margiotta e va al tiro, fuori. Al 17′ Vicenza a un passo dal raddoppio: Giacomelli per Lanzafame, conclusione di prima intenzione che Semper devia quel tanto che basta per farla sbattere sul palo. Al 29′ torna a provarci Margiotta, su suggerimento di Ciciretti: alto. Alla mezzora il raddoppio del Vicenza: Giacomelli, incontenibile sulla sinistra mette in mezzo un pallone passo sul quale Rigoni, intervenendo di destro, batte Semper. Al 39′ a provarci è Pontisso di testa: palla sporcata da Renzetti, facile per Semper.

Secondo tempo

Subito il Chievo ad inizio ripresa, con una punizione di Palmiero: Grandi vola a togliere la palla dall’incrocio dei pali. All’8′ ci prova Garritano: Barlocco si sacrifica e respinge con il corpo. Al 14′ limpida occasione per il Chievo: sponda di De Luca deviazione sottomisura sbagliata di Gigliotti. Al 22′ grande occasione per Zonta che, solissimo in area, manca il colpo di testa su suggerimento di Pontisso. Il Chievo torna a provarci al 27′: cross di Canotto, Djordjevic non controlla nei pressi della porta avversaria, poi Di Gaudio arriva e calcia male. Canotto, al 32′, appostato sul secondo palo, manda alto il cross di Di Gaudio. Al 43′ il Chievo accorcia le distanze: Di Gaudio entra in area e viene messo a terra da Valentini, calcio di rigore che Giaccherin trasforma, 1-2.